Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde çatı yangını! Alevler kontrol altına alındı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Gece saatlerinde yükselen alevler kısa sürede çatıyı sararken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı tamamen sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
ALEVLER ÇATIYI SARDI
Yangın, saat 22.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Caddesi üzerindeki 3 katlı fakülte binasında meydana geldi. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binanın üst bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.
POLİS ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Yangın sırasında polis ekipleri bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Poliklinik binasının saat 17.00'den sonra hizmet vermemesi olası bir faciayı önledi.
ÇATIDA HASAR OLUŞTU
Yangının ardından binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan da görüntülenirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.