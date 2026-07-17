Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde çatı yangını! Alevler kontrol altına alındı

İstanbul'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı tamamen sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.