Topun peşinden ölüme koştu! Hatay'da yürek yakan kaza

Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Alazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Umut İ., arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada caddeye kaçan topun peşinden koştu. Bu sırada M.A. yönetimindeki 31 AGN 107 plakalı kamyonet küçük çocuğa çarptı.

FOTOĞRAF: DHA

SAĞLIK EKİPLERİNDEN ACI HABER

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 11 yaşındaki Umut İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.