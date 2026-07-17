Konya’da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Özgürlük Caddesi'nde meydana gelen kazada sola dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletteki yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.