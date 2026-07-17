Konya’da motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Özgürlük Caddesi'nde meydana gelen kazada sola dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletteki yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, Özgürlük Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, N.H. yönetimindeki 42 BEL 244 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken karşı yönden gelerek sola dönüş yapmak isteyen M.G. idaresindeki 42 AED 759 plakalı otomobille çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü N.H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.