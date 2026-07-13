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Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşakta bulunan 29 yön ve bilgilendirme tabelası, sürücülerde kafa karışıklığına yol açıyor. Özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücüler, tabela yoğunluğu nedeniyle doğru yönü bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim” 1

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Korgan yol ayrımında bulunan kavşaktaki 29 yön ve bilgilendirme tabelası, sürücülerde kafa karışıklığı oluşturuyor.

KAVŞAKTAKİ 29 TABELA SÜRÜCÜLERİN KAFASINI KARIŞTIRIYOR

Özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücüler, tabelaların yoğunluğu nedeniyle yanlış manevralar yapıldığını ve bunun trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim” 2

"YOLU İLK KEZ KULLANANLAR ÇOK KARIŞTIRIYOR"

Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi sınırlarında, Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerinde bulunan ve Korgan ilçesine ulaşımı sağlayan kavşakta yer alan toplam 29 yön ve bilgilendirme tabelası, sürücülerin dikkatini dağıtıyor.

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Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim” 3

Sürücülerden Mahmut Ali Karakuş, yolu sürekli kullandıklarını ancak özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücülerin tabelaların yoğunluğu nedeniyle yönlerini karıştırdığını söyledi.

Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim” 4

Karakuş, "Çatalpınar ilçesine çok sık gidiyoruz ve genellikle bu yolu kullanıyorum. Bu yolda dışarıdan gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı yolları karıştırabiliyor. Alışkın olanlar için sorun yok ama alışık olmayanlar için tehlikeli de bir durum, biraz kafa karıştırıcı" dedi.

Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim” 5

"BURASI LABİRENT GİBİ OLDU"

Sürücü Kubilay Gemicioğlu ise kavşağın 5-6 yıl önce bu şekilde düzenlendiğini ve o günden bu yana özellikle yolu bilmeyen sürücüler için karışıklığa yol açtığını vurguladı.

Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim” 6

Gemicioğlu, "Burası labirent gibi oldu, çok fazla tabela var. İlk defa gelenler için adeta kaos hakim, önceden kazalar da oldu. İnsanlar kafa karıştırıcı bir durumla karşı karşıya. Burada gereksiz bir şekilde 30'a yakın tabela var. Buraya daha sade ve düzenli bir çalışma yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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