Bu kavşakta tam 29 tabela var! Sürücüler labirente benzetiyor: “Burada adeta kaos hakim”

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki kavşakta bulunan 29 yön ve bilgilendirme tabelası, sürücülerde kafa karışıklığına yol açıyor. Özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücüler, tabela yoğunluğu nedeniyle doğru yönü bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Korgan yol ayrımında bulunan kavşaktaki 29 yön ve bilgilendirme tabelası, sürücülerde kafa karışıklığı oluşturuyor. KAVŞAKTAKİ 29 TABELA SÜRÜCÜLERİN KAFASINI KARIŞTIRIYOR Özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücüler, tabelaların yoğunluğu nedeniyle yanlış manevralar yapıldığını ve bunun trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

"YOLU İLK KEZ KULLANANLAR ÇOK KARIŞTIRIYOR" Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi sınırlarında, Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerinde bulunan ve Korgan ilçesine ulaşımı sağlayan kavşakta yer alan toplam 29 yön ve bilgilendirme tabelası, sürücülerin dikkatini dağıtıyor.

Sürücülerden Mahmut Ali Karakuş, yolu sürekli kullandıklarını ancak özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücülerin tabelaların yoğunluğu nedeniyle yönlerini karıştırdığını söyledi.

Karakuş, "Çatalpınar ilçesine çok sık gidiyoruz ve genellikle bu yolu kullanıyorum. Bu yolda dışarıdan gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı yolları karıştırabiliyor. Alışkın olanlar için sorun yok ama alışık olmayanlar için tehlikeli de bir durum, biraz kafa karıştırıcı" dedi.

"BURASI LABİRENT GİBİ OLDU" Sürücü Kubilay Gemicioğlu ise kavşağın 5-6 yıl önce bu şekilde düzenlendiğini ve o günden bu yana özellikle yolu bilmeyen sürücüler için karışıklığa yol açtığını vurguladı.