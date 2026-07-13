Altın hırsı ölüme götürdü! Ölümcül tehlike nedeniyle 4 gündür çıkarılamıyor
Çorum’da define aramak amacıyla girdikleri mağarada metan gazına yakalanan 5 kişiden biri olan İbrahim Arınmış hayatını kaybetti. Bölgedeki sarp kayalıklarda mahsur kalan Arınmış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ancak mağaradaki yoğun zehirli gaz ve tespit edilen patlayıcı düzenekler nedeniyle operasyon durduruldu. Jandarma bölgeyi tam zamanlı abluka altına alırken, 4 gündür çıkarılamayan ceset için teknik değerlendirmeler sürüyor.
Olay, 9 Temmuz'da Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki sarp kayalık alandaki mağarada meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan Çorum'a gelen 5 kişi, altın bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmak için mağaraya girdi.
Gruptan İbrahim Arınmış, içeride yoğun metan gazından etkilenip mahsur kaldı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalarda mağaradaki metan gazını tahliye edebilmek amacıyla havalandırma sistemi kuruldu.
Gaz ölçümlerinin ardından AFAD ekipleri, Türkiye Mağaracılık Federasyonu üyeleri ile İskilip'te faaliyet gösteren bir maden ocağının tahlisiye ekibinin desteğiyle mağaraya halat sistemi kurup girdi.
Yaklaşık 60 metre ilerleyen ekipler, Arınmış'ın cansız bedenine ulaştı. Ancak mağaradaki incelemelerde yoğun metan gazının yanı sıra patlayıcı maddeler de tespit edildi.
Ayrıca içeride şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantaları bulundu. Kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla aynı gün serbest bırakıldığı da belirtildi.
Ekiplerin çalıştığı mağaranın yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığı öğrenildi. Mağara girişinden itibaren yaklaşık 1 metre genişliğinde, yosun tutmuş ve kaygan zemine sahip yaklaşık 150 metrelik eğimli bölümün bulunduğu, ilerleyen kısımlarda, yalnızca 1 kişinin sürünerek geçebileceği kadar dar alanların yer aldığı belirtildi.