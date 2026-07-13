Altın hırsı ölüme götürdü! Ölümcül tehlike nedeniyle 4 gündür çıkarılamıyor

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Dar galerilerde yoğunlaşan metan gazı ile içeride bulunan patlayıcıların, hem kurtarma ekipleri hem de olay yeri inceleme çalışmaları açısından büyük risk oluşturduğu ifade edildi.

Patlayıcı maddeler için bölgeye gelen uzman ekiplerin incelemelerini tamamlayıp ayrıldığı öğrenilirken, metan gazı seviyesinin halen tehlikeli sınırlarda olması nedeniyle cansız bedenin bulunduğu yerden çıkarılmasının şu an için mümkün olmadığı belirtildi.