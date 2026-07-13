Eskişehir'de ani manevra kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaza, Eskişehir Çevre Yolu Ankara istikameti Batıkent mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, orta şeritte seyir halinde olan 06 AH 4706 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için aniden sağa doğru dönüş yaptı. Hatalı manevra yapan 06 AH 4706 plakalı otomobil, bu esnada sağ şeritte seyir halinde olan 06 BVT 294 plakalı otomobil sürücüsü İ.B.'nin (28) direksiyon hakimiyetini kaybetmesine sebep oldu.