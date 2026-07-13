Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde bozulmuş, küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen zincir market şubesi ikinci kez kapatıldı. Daha önce aynı ihlal nedeniyle 3 gün süreyle kapatılan markete bu kez 7 gün kapatma cezası uygulandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde bozulmuş, küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu bir zincir market şubesi ikinci kez kapatıldı. Daha önce 3 gün süreyle kapatılan işletmeye bu kez 7 gün kapatma cezası verildi.

DENETİMLERDE TESPİT EDİLDİ

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kontrollerde bir zincir market şubesinde bozulmuş, küflenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

İKİNCİ KEZ KAPATILDI

Daha önce de aynı ihlal nedeniyle 3 gün süreyle kapatılan market şubesine bu kez 7 gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce aynı şube hakkında verilen kapatma kararının işletme tarafından yargıya taşındığını ancak mahkemenin belediyenin uygulamasını hukuka uygun bulduğunu hatırlattı.

"HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Tahmazoğlu, "Denetimlerde aynı şubede yeniden bozulmuş ve küflenmiş ürünler satan zincir markete yasal işlemleri uygulayarak iş yerini ikinci kez 7 gün süreyle kapattık. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan hiçbir ihmale göz yummayacak, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.