Kayseri'nin Talas ilçesindeki Millet Bahçesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede kanlı hesaplaşmaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli İ.C.K. gözaltına alındı.

Kayseri'de gece saatlerinde yaşanan bıçaklı kavga paniğe neden oldu. Merkez Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi'ndeki Talas Millet Bahçesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçakların çekildiği kavgaya dönüştü.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ, 3 KİŞİ KANLAR İÇİNDE KALDI

Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüpheli İ.C.K.'yi gözaltına aldı. Olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.