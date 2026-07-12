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Fatih'te İETT otobüsü ambulansa çarptı: 5 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fatih'te İETT otobüsü ambulansa çarptı: 5 yaralı

Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu ambulans devrildi. Kazada 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ve otobüsteki bir yolcu yaralandı.

Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve otobüste bulunan yolcu yaralandı.

FATİH'TE İETT OTOBÜSÜ AMBULANSA ÇARPTI; 5 KİŞİ YARALANDI

5 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgilere göre kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde yaşandı. 38B hat numaralı Sultangazi - Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, Fevzipaşa Caddesi'nde dönen 34 YB 0413 plakalı ambulansa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede bulunan araçlar da hasar görürken, ambulans devrildi. Kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralandı.

Fatih'te İETT otobüsü ambulansa çarptı: 5 yaralı - 1

Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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