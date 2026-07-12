Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı. Kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve otobüste bulunan yolcu yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI



Edinilen bilgilere göre kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi kesişiminde yaşandı. 38B hat numaralı Sultangazi - Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, Fevzipaşa Caddesi'nde dönen 34 YB 0413 plakalı ambulansa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede bulunan araçlar da hasar görürken, ambulans devrildi. Kazada 3 sağlık personeli, ambulansta bulunan bir hasta ve İETT otobüsündeki bir yolcu yaralandı.