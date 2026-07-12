Ankara kalesi etrafında korkutan yangın! Alevler tarihi yapıya yaklaştı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin büyümesini önleyerek olası bir faciayı engelledi.

Yangın, Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi'nin çevresindeki otluk alanda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin tarihi yapıya sıçramadan söndürülmesi olası bir tehlikenin önüne geçti.