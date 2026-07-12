Ümraniye'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar çevredekiler ve itfaiye ekiplerince kurtarılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DURABİLDİ

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonuyla, 'U' dönüşü yapmak isteyen A.A.'nın kullandığı 34 GS 070 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje ve yön levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek ağaçlık alanda durabildi.

Kaza sonrasında iki araçta da büyük hasar oluştu (DHA)

1'İ AĞIR 4 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan H.D., B.A. ve H.D. çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü A.A. ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.