Freni boşalan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı: Bina tahliye edildi

Gece yarısı yaşanan olay Yıldıztabya Mahallesi Aybeniz Sokak'ta büyük paniğe neden oldu. Saat 01.30 sıralarında içinde kimsenin bulunmadığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı.

MAHALLELİ PEŞİNDEN KOŞTU AMA DURDURAMADI

Kontrolden çıkan otomobili fark eden mahalle sakinleri aracı durdurabilmek için peşinden koştu. Ancak tüm çabalara rağmen otomobil durdurulamadı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen araç, sokaktaki 3 katlı binanın önünde bulunan doğal gaz kutusuna çarparak durabildi.