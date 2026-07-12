Freni boşalan otomobil doğal gaz kutusuna çarptı: Bina tahliye edildi
Gaziosmanpaşa'da park halindeki sürücüsüz bir otomobil, gece saatlerinde yokuş aşağı kontrolden çıkarak 3 katlı binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Çarpmanın ardından meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle bina tahliye edilirken, mahalle sakinlerinin otomobili durdurmak için peşinden koştuğu panik dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gece yarısı yaşanan olay Yıldıztabya Mahallesi Aybeniz Sokak'ta büyük paniğe neden oldu. Saat 01.30 sıralarında içinde kimsenin bulunmadığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı.
MAHALLELİ PEŞİNDEN KOŞTU AMA DURDURAMADI
Kontrolden çıkan otomobili fark eden mahalle sakinleri aracı durdurabilmek için peşinden koştu. Ancak tüm çabalara rağmen otomobil durdurulamadı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen araç, sokaktaki 3 katlı binanın önünde bulunan doğal gaz kutusuna çarparak durabildi.
GAZ SIZINTISI ALARMI! BİNA BOŞALTILDI
Şiddetli çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusunda hasar oluşurken gaz sızıntısı meydana geldi. Binanın ön cephesindeki duvar da zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olası bir facianın önüne geçebilmek için bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İGDAŞ ekipleri gaz akışını keserek hasar gören kutu ve boru hattında onarım çalışması gerçekleştirdi.
PANİK DOLU ANLAR KAMERADA
Kazaya neden olan otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, mahalle sakinlerinin sürücüsüz aracı durdurmak için peşinden koştuğu o panik dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.