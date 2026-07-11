Kahramanmaraş'ta ekipleri alarma geçiren olay! Anne babasını rehin aldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde anne ve babasını evde rehin alan genç, polis ekiplerinin yürüttüğü müzakere sonucu ikna edilerek teslim oldu. Rehin alınan anne ve baba ise sağ salim kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ta anne ve babasını evde rehin alan genç, ekipleri alarma geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir gencin anne ve babasını evde rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİSLER İKNA ETTİ
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin yürüttüğü müzakerenin ardından genç ikna edilerek teslim oldu.
ANNE BABA KURTARILDI
Olayda rehin alınan anne ve baba sağ salim kurtarıldı; sağlık ekiplerince tedbir amacıyla kontrolden geçirildi.
Şüpheli genç, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.