Kahramanmaraş'ta ekipleri alarma geçiren olay! Anne babasını rehin aldı

Kahramanmaraş'ta anne ve babasını evde rehin alan genç, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir gencin anne ve babasını evde rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.