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Kahramanmaraş'ta ekipleri alarma geçiren olay! Anne babasını rehin aldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Kahramanmaraş'ta ekipleri alarma geçiren olay! Anne babasını rehin aldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde anne ve babasını evde rehin alan genç, polis ekiplerinin yürüttüğü müzakere sonucu ikna edilerek teslim oldu. Rehin alınan anne ve baba ise sağ salim kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta anne ve babasını evde rehin alan genç, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir gencin anne ve babasını evde rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine Özel Harekat Polisleri, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

POLİSLER İKNA ETTİ

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü müzakerenin ardından genç ikna edilerek teslim oldu.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

ANNE BABA KURTARILDI

Olayda rehin alınan anne ve baba sağ salim kurtarıldı; sağlık ekiplerince tedbir amacıyla kontrolden geçirildi.

Şüpheli genç, ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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