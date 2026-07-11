Haliç'te korkutan anlar! Tekne alev topuna döndü: Baba oğul son anda kurtuldu

Fatih Balat sahilinde denizdeki teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen teknedeki baba ve oğul denize atlayarak kurtulurken, teknedeki yangın başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.