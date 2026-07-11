CANLI YAYIN

Haliç'te korkutan anlar! Tekne alev topuna döndü: Baba oğul son anda kurtuldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Haliç'te korkutan anlar! Tekne alev topuna döndü: Baba oğul son anda kurtuldu

Fatih Balat sahilinde denizdeki teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen teknedeki baba ve oğul denize atlayarak kurtulurken, teknedeki yangın başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.

Olay, saat 14.20 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Kısa sürede büyüyen alevler tekneyi tamamen sararken, alev topuna dönen teknede bulunan baba ve oğul ise denize atlayarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Yangın esnasında teknede bulunan baba ve oğul hafif yaralanırken, yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna dönen teknedeki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Önceki haber
Cami avlusunda alkol alıp imamı darp ettiler! O anlar kamerada
Cami avlusunda alkol alıp imamı darp ettiler! O anlar kamerada
Kahramanmaraş'ta ekipleri alarma geçiren olay! Anne babasını rehin aldı
Sonraki haber
Kahramanmaraş'ta ekipleri alarma geçiren olay! Anne babasını rehin aldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın