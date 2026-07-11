Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya şok! Yargıtay'dan emsal karar

Evliliklerde sık sık tartışma konusu olan "yemek beğenmeme"tartışması, Yargıtay’ın verdiği kararla yeni bir boyut kazandı Yargıtay, eşinin yaptığı yemekleri sürekli eleştiren, "zehirli" nitelemesi yapan ve mutfak alışverişini ihmal eden kocayı, boşanma davasında "ağır kusurlu" saydı.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı-karşı davalı erkek, ortak çocuğun doğumundan sonra kadının kötü davranmaya başladığını, sürekli hakaretler ettiğini, aşağıladığını, eziyet ettiğini, "moruk" diye hitap etmeye başladığını, "pislik, bunak" dediğini, yemek vermediğini öne sürdü. Eşinin buzdolabına kilit takıp kilitlediğini, bunun üzerine ikinci buzdolabını almak zorunda kaldığını dile getirdi.

"SENİN YEMEKLERİN ZEHİRLİ" Asılsız şikayetlerle uzaklaştırma kararı aldığını belirterek boşanmalarına, ortak çocuğun velayetinin kendisine verilmesine ve 50 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Davalı-karşı davacı kadın da iddiaları kabul etmediğini, önceki evliliğinden olan kızlarını eşinin hor gördüğünü, onlara hakaretler ettiğini, evlenen iki kızın düğünlerine bile katılmadığını kaydetti.