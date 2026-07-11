Esenler'de 114 hafız icazet aldı! Başkan Erdoğan'dan umre müjdesi

Esenler'de hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 114 genç için düzenlenen icazet töreninde anlamlı bir sürpriz yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, 114 hafızın hocalarıyla birlikte Başkan Erdoğan'ın hediyesi olarak umreye gönderileceği müjdesini açıkladı.

Esenler Müftülüğü, Kur'an kurslarında 2 buçuk yıl boyunca hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 114 genç hafız için icazet töreni düzenledi. Program, Kur'an tilaveti ile başladı. Ardından hafızlık icazeti alan genç hafızlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Müftülük tarafından genç hafızlara, 1 adet çeyrek altın, bir adet saat ve çeşitli hediyeler verildi. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ADINA HAFIZLARIMIZI HOCALARIMIZLA UMREYE GÖNDERELİM"

Vali Gül, icazet alan 114 hafıza umre müjdesi vererek, "Esenler'de bu tabloyu görmekten fazlasıyla mutluyuz. Bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin normalleşmesiyle beraber oluşan ortamda sağladığı imkanlarla bu görüntüler ortaya çıkıyor. Buraya geleceğimizi söylediğimizde Cumhurbaşkanımız sizlere selamlarını sevgilerini iletti. Ayrıca katıldığınız yerlerde hocalarınız, yerel yöneticilerimiz sizleri ödüllendiriyordur ama bizler de ayrıca Cumhurbaşkanımız adına hafızlarımızı, hocalarımızla birlikte inşallah size uygun olan bir tarihte umreye gönderelim" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UMRE MÜJDESİ

"ÇOK MUTLU VE ÇOK SEVİNÇLİYİM"

Bir buçuk yıl eğitimin ardından hafızlık icazeti alan Muhammet Özşahin, "Bir buçuk sene sürdü hafızlık eğitimim. Allah'a şükür ailem ve hocalarım da bana maddi manevi destek sağladılar. Çok mutlu ve çok sevinçliyim. Çünkü Allah'a şükür icazetimi alıyorum. Allah, başka kardeşlerimize de böyle şeyler nasip etsin inşallah. İnşallah en kısa zamanda umreye götürecekler" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU. ALLAH BÜTÜN ANNE VE BABALARA BU DUYGUYU NASİP ETSİN"

Hafızlık icazeti alan oğlu için törene gelen Ahmet Aydemir, "Çok güzel bir duygu. Allah bütün anne ve babalara bu duyguyu nasip etsin. Ekilen ağaçların bugün meyvelerini aldık. Böyle gençlerle süsledik. Allah hepsinden razı olsun. Bir de Rabbim aldıkları ilimle amel etmeyi nasip etsin. Umreyi Valimiz açıkladı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun sürpriziymiş. Allah herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.

"İCAZETİMİZİ ALDIK"

Yusuf Erdem Aydemir ise, "Çok mutluyum, icazetimizi aldık. Toplam 2 buçuk seneye yakın sürdü. Yoğun olduğum günler oldu" derken, Ömer Musab Sarısoy da, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve ezberleme 2 buçuk sene sürdü. Çalıştım çabaladım ve şu an karşılığını aldım" diye konuştu.