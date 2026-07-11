"Söylemezler" çetesine büyük darbe! Esnafı haraca bağlamışlardı: Örgüt lideri Mehmet Faysal'a tutuklama talebi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden, örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma dosyasındaki sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından, suç örgütünün yöneticisi olduğu değerlendirilen Mehmet Faysal Söylemez ile Atik Söylemez, Murat Bağdaş, Hasan Silahtaroğlu ve Zeki Tutal hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.

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SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Savcılığın sevk yazısında, müşteki Rıdvan Adıyaman'ın Zeki Tutal ve Hasan Silahtaroğlu'nun, "Söylemezler" suç örgütünü kullanarak kendisini tehdit ettikleri ve para talebinde bulundukları yönünde şikâyetçi olduğu belirtildi.

Dosyada yer alan bir diğer müşteki Nedim Kaya'nın ise 2024 yılının Ocak ayında silahlı saldırıya uğradığını, bu olayla ilgili davanın sürdüğünü ifade ettiği aktarıldı. Kaya'nın ayrıca, son dönemde "Söylemezler" yapılanması adına hareket eden kişilerin araçlarla gelerek kendisinden para istediğini, evinin önüne gelen motosikletli şahısların da silahla havaya ateş açtığını öne sürerek şikayetçi olduğu kaydedildi.