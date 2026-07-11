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"Söylemezler" çetesine büyük darbe! Esnafı haraca bağlamışlardı: Örgüt lideri Mehmet Faysal'a tutuklama talebi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Söylemezler" çetesine büyük darbe! Esnafı haraca bağlamışlardı: Örgüt lideri Mehmet Faysal'a tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Söylemezler" suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada kritik gelişme yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, firari 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sevk yazısında ise tehdit, haraç ve silahlı saldırılara ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Söylemezler" suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir aşamaya geçildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden, örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma dosyasındaki sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı.

Fotoğraf-SabahFotoğraf-Sabah

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından, suç örgütünün yöneticisi olduğu değerlendirilen Mehmet Faysal Söylemez ile Atik Söylemez, Murat Bağdaş, Hasan Silahtaroğlu ve Zeki Tutal hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Savcılığın sevk yazısında, müşteki Rıdvan Adıyaman'ın Zeki Tutal ve Hasan Silahtaroğlu'nun, "Söylemezler" suç örgütünü kullanarak kendisini tehdit ettikleri ve para talebinde bulundukları yönünde şikâyetçi olduğu belirtildi.

Dosyada yer alan bir diğer müşteki Nedim Kaya'nın ise 2024 yılının Ocak ayında silahlı saldırıya uğradığını, bu olayla ilgili davanın sürdüğünü ifade ettiği aktarıldı. Kaya'nın ayrıca, son dönemde "Söylemezler" yapılanması adına hareket eden kişilerin araçlarla gelerek kendisinden para istediğini, evinin önüne gelen motosikletli şahısların da silahla havaya ateş açtığını öne sürerek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Fotoğraf-SabahFotoğraf-Sabah

EVİNDE RUHSATSIZ SİLAH VE BALİSTİK YELEK BULUNDU

Savcılık, soruşturma kapsamında alınan gizli tanık ifadelerinin dosyadaki diğer delillerle örtüştüğünü değerlendirdi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Faysal Söylemez'in evinde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile balistik yelek ele geçirildiği belirtildi.

Mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin bulunduğunu değerlendiren savcılık, Mehmet Faysal Söylemez hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklama talebinde bulundu.

Fotoğraf-SabahFotoğraf-Sabah

Atik Söylemez ve Murat Bağdaş hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ile "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlarından, Hasan Silahtaroğlu ve Zeki Tutal hakkında ise "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan tutuklama talep edildi.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan Ahmet Söylemez ile Mehmet Emrah Ateş'in tüm aramalara rağmen yakalanamadığı belirtildi. Savcılık, iki şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlarından yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

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