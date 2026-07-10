Ordu'da korku dolu anlar! 3 katlı bina alev alev yandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevler mahallede paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Düzköy Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Mert'e ait 3 katlı binanın üçüncü katında ve çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

FOTOĞRAF (İHA) Alevleri fark eden aile bireyleri ve çevredeki komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF (İHA) İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik süren söndürme çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.