11 yıllık kazıda tarihi keşif! İznik'te tarihi kalıntılar ortaya çıktı

Hristiyanlık ile ilgili temel dini konuların 325 yılında tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 2015'te başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar sürüyor.

Kazı Başkanı Şahin, AA muhabirine, çalışmaların 11. yılında, antropologlar, restoratörler, arkeologlar ve sanat tarihçilerinden oluşan ekiple aralıksız devam ettiğini söyledi. Bu sezon ekibi uluslararası hale getirdiklerini belirten Şahin, "Calabria Üniversitesinden ve Catanzaro Magna Graecia Üniversitesinden, İtalya'dan ekibimize katılan bir grup var. Onlarla ortak çalışma yürütüyoruz." dedi.

"Daha önce prothesis (kutsal eşyaların saklandığı yer) odasında zemin döşemesi olduğunu düşündüğümüz bir kaplama vardı. Bunun kilisenin dışında devam edip etmediğini bilemiyorduk. Bu senenin kazı programında, en önemli sorumuz buydu. Bunun için de prothesis odasının doğusunda, beden duvarının dışında bir kazı çalışması başlattık ve ilk haftanın sonucunda beklediğimiz gibi zemin döşemesinin mevcut kilisenin dışında devam ettiğini gördük. Bu da bize kilisenin birinci evresinin olduğunu, büyük ihtimalle Neophytos Kilisesi'nin şu anda mevcut bulunan kilisenin altında olduğunu gösteriyor. Tahmin ettiğimiz gibi yine zemin döşemesinden bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki 368 depreminde yıkılan Aziz Neophytos Kilisesi'nin, Birinci Konsil'e katılan din adamlarının anısına ve Birinci Konsil'in yapıldığı yerin üzerine 380 yılı sonrası inşa edilen Kutsal Pederler Kilisesi'nin artık kesinlikle burada olduğunu bu sene itibarıyla söyleme durumuna gelmiş bulunuyoruz."

Kazı çalışmaları sırasında bir altın yüzük, bir yüksük bulunduğunu ifade eden Şahin, altın yüzükte hurma ağacı ve kılıç bezemesinin olduğunu anlattı. Şahin, yüksük ve yüzüğün benzer örneklerinin Emeviler, Abbasiler dönemlerinde görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunların burada bulunmuş olması, araştırmalarımız ve hipotezlerimiz açısından çok önemliydi. Emeviler'in 729 yılında İznik'i kuşattığını, İstanbul'u fethetmeden önce stratejik olarak İznik'in alınmasını hedeflediğini, 6 ay süren kuşatma esnasında İznik'in fethedilemediğini ama Emevi emirinin Kutsal Pederler Kilisesi'ne girdiğini biliyoruz. Bu da bize Kutsal Pederler Kilisesi'nin İznik içerisinde değil, sur duvarlarının dışında olduğunu göstermektedir ve bulduğumuz yüksük ve yüzük üzerinde yapmış olduğumuz ilk değerlendirmeler, Emeviler'in bulunduğumuz kiliseyi ziyaret ettiklerini göstermesi açısından çok önemli. Yani şunu söyleyebilirim, taşlar artık yavaş yavaş yerine oturuyor."