Antalya'da tesettüre ayrımcılık! Haşema ile havuza girmek isteyen kıza engel oldu: Rus yönetici tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun haşemayla site havuzuna girişini engellediği için gözaltına alınan Rus uyruklu site yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının, yalnızca bu siteyi değil başka siteleri de yönettiğini söylediğini söyleyen kızın babası "Kızımla sanki yetişkin biriyle konuşur gibi konuşmuş. 'Birkaç sitenin yönetimini yapıyorum, hiçbirinde haşemayla havuza girilmesine izin vermiyoruz. Ben de izin vermiyorum. Bugünlük gelmişsin girebilirsin ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı rencide etmiş" dedi.
Olay, dün Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 109 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğu, site içerisinde bulunan yüzme havuzuna tesettür mayoyla girmek istedi.
HAŞEMAYLA GİRİŞE İZİN VERMEDİ
Bu sırada Rus uyruklu site yöneticisi Ludmina İ. (64), dairesinden aşağı inerek küçük kıza tesettür mayoyla havuza giremeyeceğini söyledi.
Yaşadığı durumu ailesine anlatan H.K.'nin yakınları, olayın ardından jandarma ekiplerine şikayette bulundu. İhbar üzerine siteye gelen jandarma ekipleri, Rus uyruklu kadını ifadesini almak üzere karakola götürdü.
RUS YÖNETİCİ TUTUKLANDI!
İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen Ludmina İ. Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.
Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.
"SENİN BU KIYAFETLERİN HAVUZU KİRLETİYOR"
Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba Fatih Kılıçkaya, yaşanan anlatarak, "Kızımın kuzeni beni arayarak durumu anlattı. Anladığım kadarıyla kadın doğrudan kızımla konuşuyor. Önce bir velisi var mı diye sormuyor. Kızıma, 'Bu şekilde havuza giremezsin' diyor. Kızım da neden giremeyeceğini sorunca, 'Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Yönetim kurulu olarak karar aldık, havuza giremezsin' diyor. Kızım ise giydiği haşemanın, mayo ve bikinilerle aynı kumaştan olduğunu, sadece modelinin farklı olduğunu söylüyor. Ancak kadın bunu kabul etmiyor" dedi.
"BUGÜNLÜK GİREBİLİRSİN AMA BİR DAHA GELME"
Kadının, yalnızca bu siteyi değil başka siteleri de yönettiğini söylediğini iddia eden Kılıçkaya, "Kızımla sanki yetişkin biriyle konuşur gibi konuşmuş. 'Birkaç sitenin yönetimini yapıyorum, hiçbirinde haşemayla havuza girilmesine izin vermiyoruz. Ben de izin vermiyorum. Bugünlük gelmişsin girebilirsin ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı rencide etmiş" dedi.