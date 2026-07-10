Antalya'da tesettüre ayrımcılık! Haşema ile havuza girmek isteyen kıza engel oldu: Rus yönetici tutuklandı

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Mahkeme, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

"SENİN BU KIYAFETLERİN HAVUZU KİRLETİYOR"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan baba Fatih Kılıçkaya, yaşanan anlatarak, "Kızımın kuzeni beni arayarak durumu anlattı. Anladığım kadarıyla kadın doğrudan kızımla konuşuyor. Önce bir velisi var mı diye sormuyor. Kızıma, 'Bu şekilde havuza giremezsin' diyor. Kızım da neden giremeyeceğini sorunca, 'Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz. Yönetim kurulu olarak karar aldık, havuza giremezsin' diyor. Kızım ise giydiği haşemanın, mayo ve bikinilerle aynı kumaştan olduğunu, sadece modelinin farklı olduğunu söylüyor. Ancak kadın bunu kabul etmiyor" dedi.

"BUGÜNLÜK GİREBİLİRSİN AMA BİR DAHA GELME"

Kadının, yalnızca bu siteyi değil başka siteleri de yönettiğini söylediğini iddia eden Kılıçkaya, "Kızımla sanki yetişkin biriyle konuşur gibi konuşmuş. 'Birkaç sitenin yönetimini yapıyorum, hiçbirinde haşemayla havuza girilmesine izin vermiyoruz. Ben de izin vermiyorum. Bugünlük gelmişsin girebilirsin ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı rencide etmiş" dedi.