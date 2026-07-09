Yer: İzmir! Sokak ortasında tüfekli dehşet kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyen ve sokak ortasında tüfekle peş peşe ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Sokakta yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.