Ormandaki hesaplaşma kanlı bitti! Kaçarken TIR'ın çarptığı şüpheli öldü

Niğde'de Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı'nda yaşanan silahlı kavga dehşet saçtı. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Arbede sırasında Kemal Sucu'nun pompalı tüfekle ateş açması sonucu O.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. O.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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POLİSTEN KAÇARKEN TIR'IN ALTINDA KALDI

Silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. İlk etapta 5 kişi gözaltına alınırken, ormanda saklandığı belirlenen Kemal Sucu'nun yeri de tespit edildi.

Polis ekiplerini fark eden Sucu, yaya olarak kaçmaya çalışırken yolun karşısına geçmek istediği sırada 42 YR 055 plakalı TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü de işlemler kapsamında gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA KARARI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Kemal Sucu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, silahlı kavga ve yaşanan ölümle ilgili soruşturma sürüyor.