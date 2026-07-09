Market raflarında "10 yıllık" skandal! Tarihi geçmiş ürünlerden böcek ve kurt çıktı

Denetimlerde son kullanma tarihi 2016 yılında dolan ürünlerin de raflarda bulunduğu belirlendi. Bazı ürünlerde ise böcek ve kurtlanma tespit edildi.

Fotoğraf: İHA

"ESKİ ÜRÜNLER YENİDEN RAFLARA KONULUYOR"

Denetim sırasında açıklama yapan zabıta personeli söz konusu iş yerinin düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Bu kadar tarihi geçmiş ürün varsa neden denetim yapılmıyor?' diye soruyor. Ancak kayıtlarımızda da görüldüğü gibi bu iş yerine sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. İş yeri sahibinin eski tarihli ürünleri daha sonra yeniden raflara koyduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.