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Market raflarında "10 yıllık" skandal! Tarihi geçmiş ürünlerden böcek ve kurt çıktı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Market raflarında "10 yıllık" skandal! Tarihi geçmiş ürünlerden böcek ve kurt çıktı

Kilis'teki bir markette yapılan denetimde aralarında son kullanma tarihi 2016 yılında dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Bazı ürünlerde böcek ve kurtlanma tespit edildi. İş yerine idari para cezası uygulanırken, ürünler de imha edildi.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette gerçekleştirilen denetimde son kullanma tarihi yıllar önce geçen ve satışa sunulan yüzlerce ürün tespit edildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

2016 TARİHLİ ÜRÜNLER RAFLARDA ÇIKTI

Denetimlerde son kullanma tarihi 2016 yılında dolan ürünlerin de raflarda bulunduğu belirlendi. Bazı ürünlerde ise böcek ve kurtlanma tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu belirlenen iş yeri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı. El konulan yüzlerce ürün ise gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

"ESKİ ÜRÜNLER YENİDEN RAFLARA KONULUYOR"

Denetim sırasında açıklama yapan zabıta personeli söz konusu iş yerinin düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Bu kadar tarihi geçmiş ürün varsa neden denetim yapılmıyor?' diye soruyor. Ancak kayıtlarımızda da görüldüğü gibi bu iş yerine sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. İş yeri sahibinin eski tarihli ürünleri daha sonra yeniden raflara koyduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek denetimlerin aralıksız süreceğini ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını ifade etti.

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