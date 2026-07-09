Yangın, Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yapımı devam eden konutlarda çalışan inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu (Foto: İHA)

KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen yangında alevler, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.