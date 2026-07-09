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İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

Giriş Tarihi:
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İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

Hatay'da şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı anlarda ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Öte yandan yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Altınözü ilçesi Zeytindalı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yapımı devam eden konutlarda çalışan inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu (Foto: İHA) İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu (Foto: İHA)

KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede büyüyen yangında alevler, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken yapılacak detaylı incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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