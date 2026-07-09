Bursa'da korkutan yangın! Yalnız yaşadığı ev mezarı oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yalnız yaşadığı belirtilen Dursun Narin'in cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsal Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
YANARAK CAN VERDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede evde yalnız yaşayan Dursun Narin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Narin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.