Bursa'da korkutan yangın! Yalnız yaşadığı ev mezarı oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yalnız yaşadığı belirtilen Dursun Narin'in cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından adamın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.