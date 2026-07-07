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Kocaeli'deki ambalaj boya fabrikasında yangın! Alevlerle mücadele sürüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kocaeli'deki ambalaj boya fabrikasında yangın! Alevlerle mücadele sürüyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangına ise müdahale sürüyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

(Foto: AA) Kocaeli'de çıkan fabrika yangınına müdahale edildi(Foto: AA) Kocaeli'de çıkan fabrika yangınına müdahale edildi

Körfez'e ilçesinin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir ambalaj fabrikasında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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