Güle güle büyük usta! Türk tiyatrosunun çınarı Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlanacak

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'ın vefatının ardından cenaze programı belli oldu. Usta sanatçı, bugün Harbiye'de düzenlenecek anma töreninin ardından Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk tiyatrosuna yarım asrı aşan sanat yaşamıyla damga vuran, 28 yıl boyunca sahnelediği "Lüküs Hayat" ile hafızalara kazınan usta sanatçı Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. USTA SANATÇI ZİHNİ GÖKTAY HAYATINI KAYBETTİ Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Zihni Göktay'ın vefat ettiğini belirtti. Dilbaz, açıklamasında; "Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız." ifadelerini kullandı. HARBİYE'DE TÖREN DÜZENLENECEK Usta sanatçı Zihni Göktay için bugün saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek. Göktay'ın cenazesi, aynı gün Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU: HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ Üç yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybederek derin bir üzüntü yaşayan usta tiyatrocu, ardından evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte zor günler geçirmişti. Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından usta sanatçının İstanbul Maltepe'deki bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı. Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay Dilbaz

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ HÜLYA KOÇYİĞİT "Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, kıymetli meslektaşım Zihni Göktay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat hayatı boyunca sahneye kattığı emek, seyircisine duyduğu saygı ve unutulmaz performanslarıyla nesiller boyu hatırlanacak çok değerli bir isimdi. Türk tiyatrosunun gülen yüzlerinden, sanat dünyamızın nadide değerlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. O zarafeti, nezaketi ve sanatına olan tutkusu ile daima sevgi ve saygıyla kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." GÜL SUNAL "Canım Zihni Göktay. Muhteşem oyuncu. Tuluat ustası. Vefalı dost. Sana her oyunda çok güldük. Kahkahalarımıza paha biçilemez. Huzurla uyu hep anılacaksın."

LALE BELKIS "Perde kapandı, sahneler biraz daha sessiz... 'Güle güle' demek zor ama bıraktığınız izler ömrümüzce bizimle kalacak... Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun en kıymetli hazinelerinden biri olarak her daim hatırlanacaksınız. Mekanınız cennet olsun." BEKİR AKSOY "Zihni Göktay abicim Türk tiyatrosu'nda bir dönemin son temsilcisiydi. Her zaman sevecen ve esprili aynı zamanda da deneyimlerini aktarmaktan çekinmeyen büyük bir ustaydı. Eksikliği hep hissedilecek. Hem bize hem de tiyatroya katkıların için sonsuz teşekkürler. Mekanın cennet olsun. "IŞIL YÜCESOY "Ah be güzel kardeşim... Ah be Zihni Göktay... Ne büyük ne emekçi bir aktördün... Yattığın yer incinmesin. Biz tiyatrocular, yol gösterdiğin her şeye minnet borçluyuz." ÇAĞLA ŞIKEL "Asla unutmayacağız..." EMEL SAYIN "Sevgili Zihni Göktay'ın vefâtını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk tiyatrosuna ve sanat dünyamıza bıraktığı değerli izler daimâ yaşayacak. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiâmıza başsağlığı diliyorum."