Burdur'da korkutan çökme: Köprü trafiğe kapatıldı
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Burdur'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kışla Mahallesi'nde bulunan köprü bağlantı yolunda meydana gelen çökme paniğe neden olurken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Risk nedeniyle köprü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kışla Mahallesi Melikşah Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle köprüdeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökmenin fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak, muhtemel tehlikelere karşı köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.