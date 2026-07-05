Burdur'da korkutan çökme: Köprü trafiğe kapatıldı

Burdur'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kışla Mahallesi'nde bulunan köprü bağlantı yolunda meydana gelen çökme paniğe neden olurken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Risk nedeniyle köprü, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.