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Sarıyer'de korkutan anlar! Tekne su aldı: 2 kişi son anda kurtarıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Sarıyer'de korkutan anlar! Tekne su aldı: 2 kişi son anda kurtarıldı

İstanbul Sarıyer açıklarında su alan 8 metrelik tekne paniğe neden oldu. Teknede bulunan 2 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kısa sürede kurtarılırken, tekne Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'na çekilerek emniyete alındı.

Sarıyer açıklarında akşam saatlerinde su aldığı öğrenilen 8 metrelik tekne yardım çağrısının ardından Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

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Tekneye dolan su ekipler tarafından tahliye edilirken teknede bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarıyer Büyük Liman önlerinde su alan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botu personelimizce suyu tahliye edilerek Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.

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