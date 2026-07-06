Sarıyer'de korkutan anlar! Tekne su aldı: 2 kişi son anda kurtarıldı
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İstanbul Sarıyer açıklarında su alan 8 metrelik tekne paniğe neden oldu. Teknede bulunan 2 kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kısa sürede kurtarılırken, tekne Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'na çekilerek emniyete alındı.
Sarıyer açıklarında akşam saatlerinde su aldığı öğrenilen 8 metrelik tekne yardım çağrısının ardından Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Tekneye dolan su ekipler tarafından tahliye edilirken teknede bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarıyer Büyük Liman önlerinde su alan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botu personelimizce suyu tahliye edilerek Rumeli Feneri Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.