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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının, palet ve çeşitli polyester malzemeler gibi yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.

Alevler, fabrikanın çevresindeki tarlaların kenarında bulunan kuru otlara da sıçradı. Yangına, itfaiye ekipleri 5 arazöz, 1 merdivenli araç, 2 tonaj aracı, 1 endüstriyel araç ve 1 köpük kulesi aracıyla müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına ilçe belediyeleri de su tankerleri ve iş makineleriyle destek verdi. Yangının çıktığı geri dönüşüm tesisinin çevresinde evler ve çeşitli yapılar bulunması nedeniyle ekipler, alevlerin sıçrama riskine karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevredeki yapılara ulaşmaması için alevlere, dört koldan müdahale ediliyor.

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