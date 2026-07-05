Erzincan'da minibüs devrildi! 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı

Erzincan-Erzurum kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrilen minibüste bulunan 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralanırken, yaralıların 6'sının çocuk olduğu öğrenildi.

KAZA ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde yaşandı. 27 BEV 714 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.