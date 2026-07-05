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Erzincan'da minibüs devrildi! 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzincan'da minibüs devrildi! 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı

Erzincan-Erzurum kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrilen minibüste bulunan 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 16 kişi yaralanırken, yaralıların 6'sının çocuk olduğu öğrenildi.

Erzincan'da minibüs devrildi! 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı - 1

KAZA ERZİNCAN-ERZURUM KARA YOLUNDA MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde yaşandı. 27 BEV 714 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Erzincan'da minibüs devrildi! 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı - 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 16 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Erzincan'da minibüs devrildi! 6'sı çocuk 16 kişi yaralandı - 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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