Gökyüzünde sıra dışı evlilik teklifi! Genç kadın hayatının sürprizini 800 metre yükseklikte yaşadı

"CAN'DAN ZATEN NORMAL BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

Yaşadığı sürprizi anlatan Sıla Akkaya ise, "Ben zaten Can'dan normal bir şey beklemiyordum; daha önce yapılmamış bir şey yaparak beni çok mutlu etti. İkimiz de çok duygusal insanlar olduğumuz için bizim adımıza çok duygusal bir andı. Hem farklı bir deneyim kazandık hem de en unutulmaz anımızı yaşamış olduk. Ayrıca biz oraya dört kişi olarak gitmiştik ama yere indiğimizde bütün sevdiklerimiz oradaydı; bu da benim için ayrı bir sürpriz oldu. Can zaten arkadaşımızla ve Göksel Bey'le her şeyi önceden planlamış, ben ise sadece normal bir geziye gittiğimizi zannetmiştim" ifadelerini kullandı.