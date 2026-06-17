Gökyüzünde sıra dışı evlilik teklifi! Genç kadın hayatının sürprizini 800 metre yükseklikte yaşadı
Ankara'da yaşayan Can Çiftçi, planör uçuşu için Eskişehir'e götürdüğü sevgilisi Sıla Akkaya'ya yerden yaklaşık 800 metre yükseklikte telsiz üzerinden evlilik teklifinde bulundu. Yan yana gelen iki planörde yaşanan sürpriz anlar duygu dolu görüntülere sahne oldu.
Ankara'da yaşayan ve 2 yıldır birlikte olan Can Çiftçi ile Sıla Akkaya çifti, arkadaş grubuyla birlikte planör uçuşu yapmak amacıyla Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne geldi. Sadece uçuş deneyimi yaşayacağını düşünen Sıla Akkaya, erkek arkadaşının hazırladığı sürpriz plandan habersiz son hazırlıklarını yaptı.
800 METRE YÜKSEKLİKTE GELEN TEKLİF
Hazırlıkların ardından çift, iki farklı planörle gökyüzüne yükseldi. Havada süzülen planörler, pilotların manevrasıyla yaklaşık 800 metre yükseklikte yan yana geldi.
Bu sırada telsiz sistemini devreye sokan Can Çiftçi, yanındaki planörde uçan sevgilisi Sıla Akkaya'ya evlilik teklifinde bulundu. Telsizden gelen teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Akkaya, "Evet" yanıtını verdi.
Gökyüzündeki o anlarda her iki genç de gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 25 dakika süren uçuşun ardından planörler piste sorunsuz şekilde iniş yaptı.
YÜZÜĞÜ PİSTTE TAKTI
Planörden inen Sıla Akkaya'ya koşarak sarılan Can Çiftçi, cebinden çıkardığı yüzüğü sevgilisinin parmağına taktı.
Sürpriz bununla da sınırlı kalmadı. Uçuşa yalnızca birkaç arkadaşlarıyla geldiklerini düşünen Akkaya, pist kenarında kendilerini bekleyen kalabalık arkadaş grubunu görünce ikinci kez şaşkınlık yaşadı.
Can Çiftçi'nin organizasyondan yakın arkadaşlarına da haber verdiği, arkadaşlarının çifte destek olmak için Ankara'dan Eskişehir'e geldiği öğrenildi. Genç çift, tebrikleri kabul ederek bu özel günü arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
"EVLİLİK TEKLİFİNİ GÖKYÜZÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİM"
Konuyla ilgili konuşan Can Çiftçi, "Öncelikle daha önce yapılmamış, sıra dışı bir evlilik teklifi planlıyordum. Yaptığım araştırmalar doğrultusunda Türk Hava Kurumu'nun Planör Uçuş Okulu'nu buldum ve oradan Göksel Bey ile iletişime geçtik. Karşılıklı yazışmalarımızın ardından evlilik teklifini planladık. Daha sonra arkadaş gezisi adı altında Eskişehir'e doğru yolculuğumuz başladı ve ardından uçuşumuz gerçekleşti. Önce Sıla havalandı; daha sonra ben yüzüğü arkadaşlarımdan teslim alıp peşinden uçtum. Gökyüzünde Sıla'nın uçağıyla yan yana geldik. Yan yana geldiğimiz esnada telsiz vasıtasıyla iletişim kurmaya başladık ve evlilik teklifini orada gerçekleştirdim" dedi.
Çiftçi, organizasyona destek veren Türk Hava Kurumu yetkililerine, planör eğitmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.
"CAN'DAN ZATEN NORMAL BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"
Yaşadığı sürprizi anlatan Sıla Akkaya ise, "Ben zaten Can'dan normal bir şey beklemiyordum; daha önce yapılmamış bir şey yaparak beni çok mutlu etti. İkimiz de çok duygusal insanlar olduğumuz için bizim adımıza çok duygusal bir andı. Hem farklı bir deneyim kazandık hem de en unutulmaz anımızı yaşamış olduk. Ayrıca biz oraya dört kişi olarak gitmiştik ama yere indiğimizde bütün sevdiklerimiz oradaydı; bu da benim için ayrı bir sürpriz oldu. Can zaten arkadaşımızla ve Göksel Bey'le her şeyi önceden planlamış, ben ise sadece normal bir geziye gittiğimizi zannetmiştim" ifadelerini kullandı.