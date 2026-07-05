Çorlu'da akrobatik hareket yapan motosikletliye 46 bin lira ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında motosikletiyle ön teker kaldırarak akrobatik hareket yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet 60 gün trafikten men edilirken sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen gece denetimlerinde trafik ekipleri, motosikletiyle ön teker kaldırarak akrobatik hareket yapan bir sürücüyü durdurdu. Olay, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin Şeyhsinan Mahallesi'nde yaptığı uygulama sırasında yaşandı.

POLİS UYGULAMASINA DENK GELDİ

Denetim sırasında motosiklet sürücüsünün ön teker kaldırarak ilerlediğini gören ekipler, uygulama noktasına gelen sürücüyü durdurdu. Yapılan incelemede sürücü hakkında ilgili trafik mevzuatı kapsamında işlem başlatıldı.

46 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Motosikletiyle akrobatik hareket yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürülerek 60 gün süreyle trafikten men edildi.

EHLİYETİNE DE EL KONULDU

Uygulanan idari yaptırımlar kapsamında sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Trafik ekipleri, sürücülere hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliği açısından trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.

Trafik denetimleri sürüyor

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki trafik denetimlerini sürdüreceği belirtilirken, özellikle kamu güvenliğini tehlikeye düşüren sürüş davranışlarına karşı denetimlerin devam edeceği ifade edildi.