Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yalnızca bir kültür ve sanat organizasyonu olmadığını belirten Yazgı, festivalin şehirlerin tanıtımına, turizmine ve ekonomik canlılığına katkı sunan kapsamlı bir kültür hareketi olduğuna dikkat çekti. Festival süresince oluşacak hareketliliğin yerel esnaftan turizm sektörüne kadar birçok alanda şehre değer katacağını ifade eden Yazgı, "Şehirleri büyüten yalnızca yollar, binalar ve yatırımlar değildir. Şehirleri asıl büyüten; kültürüdür, sanatıdır, hafızasıdır ve insanıdır. Türkiye Kültür Yolu Festivali bir kültür seferberliğidir." dedi.

LEZZET NOKTALARI SAKARYA'NIN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNÜ TANITIYOR

Konuşmasında gastronominin festivalin bu yıl öne çıkan başlıklarından biri olduğuna da dikkat çeken Bakan Yardımcısı Yazgı, "Festivalimizin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri olan gastronomi rotası kapsamında uzman kurulumuzca belirlenen 50 Lezzet Noktası, ziyaretçilerimize Sakarya'nın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktaları, ziyaretçileri Sakarya'nın çok katmanlı gastronomi mirasıyla buluşturacak. Karadeniz, Marmara, Kafkas ve Balkan mutfak kültürlerinin izlerini taşıyan Sakarya mutfağı; coğrafi işaretli Islama Köfte ve Adapazarı Kabak Tatlısı'nın yanı sıra dartılı keşkek, mancarlı pide, Çerkez tavuğu, Abhaz lezzetleri ve daha birçok yöresel tatla festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak.

Festivalin gastronomi programında ev sahibi Şef ve Araştırmacı Vedat Başaran ile Araştırma Görevlisi Kübra Sultan Yüzüncüyıl'ın yanı sıra Şef Buğra Özdemir, Şef Şafak Erten ve gastronomi yazarı Müge Akgün de gastronomi tutkunlarıyla buluşacak.