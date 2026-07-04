Sakarya ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında ilk kez festivale ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen organizasyonda 186 etkinlik, konserler, sergiler, tiyatrolar, çocuk aktiviteleri ve 50 Lezzet Noktası ile ziyaretçiler dokuz gün boyunca kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada deneyimleyecek.
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Sakarya, 4-12 Temmuz tarihleri arasında ilk kez kültür, sanat ve gastronomiyi aynı rotada buluşturuyor. Dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle ziyaretçiler; konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programın yanı sıra, 50 Lezzet Noktası ile Sakarya'nın köklü gastronomi mirasını da keşfetme fırsatı bulacak.
TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BİR KÜLTÜR SEFERBERLİĞİDİR
Açılış programına; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2021 yılında tek şehirde başlayan yolculuğunun bugün yedi bölgeye yayılan, 26 şehri kapsayan büyük bir kültür ve sanat hareketine dönüştüğünü belirterek, festivalin ortak kültürel değerleri toplumun her kesimiyle buluşturan önemli bir kültür seferberliği olduğunu ifade etti. Bu yıl ilk kez festivale ev sahipliği yapan Sakarya'nın doğal güzellikleri, köklü tarihi ve farklı coğrafyalardan beslenen kültürel çeşitliliğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en özel duraklarından biri olduğunu vurgulayan Yazgı, dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek 186 etkinlikle Sakarya'nın kültür, sanat ve gastronomi birikiminin ziyaretçilerle buluşacağını söyledi.