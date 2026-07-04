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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakana ücretsiz ilaç

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakana ücretsiz ilaç

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği verilmesi kararlaştırıldı. Düzenleme kapsamında sosyal güvence şartı aranmayacak, ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek ve uygulamadan en fazla 1 milyon kişi yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, sigarayı bırakma tedavisi gören kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Düzenlemeden sosyal güvencesi bulunan ya da bulunmayan vatandaşlar yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakana ücretsiz ilaç - 1

SOSYAL GÜVENCE ŞARTI ARANMAYACAK

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçların tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılması kararlaştırıldı. Düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanması planlanırken, herhangi bir sosyal güvence şartı da aranmayacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakana ücretsiz ilaç - 2

HANGİ İLAÇLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK?

Karar kapsamında nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCl, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli ilaçlar ücretsiz olarak temin edilebilecek. Vatandaşlar söz konusu ilaçlara ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları aracılığıyla ulaşabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakana ücretsiz ilaç - 3

ALO 171 SİGARA BIRAKMA HATTI HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara psikososyal destek, motivasyonel danışmanlık ve süreç takibi hizmeti sunmayı sürdürüyor. Ücretsiz ilaç desteğinin de bu hizmetlerle birlikte uygulanması hedefleniyor.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, Sağlık Bakanlığına bağlı sigara bırakma poliklineleri ile ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden süreç hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakana ücretsiz ilaç - 4

ÖNE ÇIKANLAR

  1. Resmi Gazete'de sigara bırakma kararı yayımlandı.
  2. Tedavi gören vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği verilecek.
  3. Sosyal güvence şartı aranmayacak.
  4. Düzenlemeden en fazla 1 milyon kişi yararlanacak.
  5. ALO 171 hattı danışmanlık hizmeti sunmayı sürdürecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sigarayı bırakma ilaçları ücretsiz mi?

Evet. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında sigarayı bırakma tedavisi gören vatandaşlara belirli ilaçlar ücretsiz olarak sağlanacak.

Ücretsiz ilaç desteğinden kimler yararlanabilecek?

Sigarayı bırakma tedavisi alan vatandaşlar ücretsiz ilaç desteğinden yararlanabilecek. Düzenleme kapsamında sosyal güvence şartı aranmayacak.

Hangi ilaçlar ücretsiz verilecek?

Nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCl, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli ilaçlar ücretsiz olarak temin edilecek.

İlaçlar nereden alınabilecek?

İlaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek ve ikinci ile üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak.

ALO 171 ne işe yarıyor?

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara psikososyal destek, motivasyonel danışmanlık ve süreç takibi hizmeti sunuyor.

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