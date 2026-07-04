Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakana ücretsiz ilaç
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği verilmesi kararlaştırıldı. Düzenleme kapsamında sosyal güvence şartı aranmayacak, ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek ve uygulamadan en fazla 1 milyon kişi yararlanabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, sigarayı bırakma tedavisi gören kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Düzenlemeden sosyal güvencesi bulunan ya da bulunmayan vatandaşlar yararlanabilecek.
SOSYAL GÜVENCE ŞARTI ARANMAYACAK
Cumhurbaşkanı kararıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçların tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılması kararlaştırıldı. Düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanması planlanırken, herhangi bir sosyal güvence şartı da aranmayacak.
HANGİ İLAÇLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK?
Karar kapsamında nikotin replasman preparatları ile Bupropion HCl, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli ilaçlar ücretsiz olarak temin edilebilecek. Vatandaşlar söz konusu ilaçlara ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları aracılığıyla ulaşabilecek.