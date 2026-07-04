Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, sigarayı bırakma tedavisi gören kişilere ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Düzenlemeden sosyal güvencesi bulunan ya da bulunmayan vatandaşlar yararlanabilecek.

SOSYAL GÜVENCE ŞARTI ARANMAYACAK

Cumhurbaşkanı kararıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bazı ilaçların tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılması kararlaştırıldı. Düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanması planlanırken, herhangi bir sosyal güvence şartı da aranmayacak.