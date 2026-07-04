Depremin mucize bebeği Yusuf Berk’e Bakan Kurum’dan anlamlı ziyaret

6-7 Şubat depremlerinde ailesinden 9 kişiyi kaybeden ve vefat eden kızından geriye kalan tek emanet olan 40 günlük torununa kol kanat geren 65 yaşındaki Abdullah Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ağırladı. Ziyarette dede Çelik’in, "Siz devlete sahip çıkıyorsunuz, ben bir Yusuf’a sahip çıkmışım çok mu?" sözleri damga vurdu.

Asrın felaketinin en büyük acılarından birini yaşayan Adıyamanlı 65 yaşındaki Abdullah Çelik, depremde kızı Berrin Güzeldemirci de dâhil olmak üzere ailesinden tam 9 ferdini kaybetti. Bu büyük acının ortasında hayata tutunma sebebi ise vefat eden kızından geriye kalan ve henüz 40 günlük olan torunu Yusuf Berk oldu.

Torununu tek başına, adeta üzerine titreyerek büyüten fedakâr dedenin kapısını bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çaldı. Acılı ama gururlu dedenin evinde gerçekleşen ziyarette, duygusal anlar zirveye ulaştı.

"İYİ Kİ DEDESİ VAR, İYİ Kİ DEVLETİ VAR..."

Bakan Murat Kurum, Yusuf Berk bebeği kucağına alarak yakından ilgilenirken, zor şartlar altında torununa hem annelik hem babalık yapan Abdullah Çelik'e şükranlarını sundu. Bakan Kurum'un, "Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya, Allah senden razı olsun" sözlerine dede Çelik'ten tüm Türkiye'yi duygulandıran bir yanıt geldi.

Emanetine gözü gibi bakan fedakâr dede, "Siz koca bir devlete sahip çıkıyorsunuz, ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu ki?" diyerek devletin her an yanlarında olduğunu vurguladı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu diyalog, "İyi ki dedesi var, iyi ki devleti var" yorumlarını beraberinde getirdi.