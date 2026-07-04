Enstitü Sosyal'den yeni eğitim raporu! Türkiye'nin dahilerine yakın markaj

Gerçek yetenek yönetimi politikasının doğuştan başladığını ifade eden Armağan, ancak okul öncesi dönemden itibaren başlatarak bu süreci planlamayı önerdiklerini söyledi.

Enstitü Sosyal'in Üsküdar'daki merkezinde raporun tanıtım programında konuşan Genel Koordinatör Dr. İpek Coşkun Armağan, yetenek yönetiminin amacının en yeteneklileri seçmek değil, hiçbir yeteneğin kaybolmamasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Bilge Bal Sezerel

Armağan, bu süreçte ilk aşamanın çocukların farklı yeteneklerini fark edebilecek bir bakış açısı geliştirmek olduğunu belirterek, "Yetenek yalnızca matematikte ya da fen bilimlerinde aranmaz. Sanatta, sporda, liderlikte, sosyal ilişkilerde, girişimcilikte ve problem çözmede de kendini gösterebilir." dedi.

İkinci aşamanın bu yetenekleri bilimsel ve çok boyutlu yöntemlerle keşfetmek olduğunu vurgulayan Armağan, tek bir sınavın ya da performansın çocukların geleceğini belirlemesine izin verilmemesi gerektiğini anlattı.