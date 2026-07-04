Küçükçekmece'de makas terörü! D-100'de ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece D-100 kara yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, trafikte makas attığı iddia edilen hafif ticari araç kontrolden çıkarak önce iki otomobile çarptı, ardından bariyerlere saplandı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik uzun süre aksadı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşyol Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KHB 990 plakalı hafif ticari araç, 34 VE 4147 ile 34 MRM 963 plakalı otomobillere çarptı.

FOTOĞRAF (DHA) Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 kara yolunda güvenlik önlemi alarak trafiği bir süre kontrollü olarak durdurdu.

FOTOĞRAF (DHA) Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.