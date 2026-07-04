Mevlitte ikram edilen tavuklu pilav 19 kişiyi hastanelik etti
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 19 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
Yakınlarının ölümünün 52'nci günü nedeniyle mevlit programı düzenleyen aile, davetlilere tavuklu pilav ikram etti. Mevlidin ardından bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.