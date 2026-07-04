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Mevlitte ikram edilen tavuklu pilav 19 kişiyi hastanelik etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Mevlitte ikram edilen tavuklu pilav 19 kişiyi hastanelik etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 19 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Yakınlarının ölümünün 52'nci günü nedeniyle mevlit programı düzenleyen aile, davetlilere tavuklu pilav ikram etti. Mevlidin ardından bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Rahatsızlanan 19 kişi, kendi imkanlarıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemeklerden numune alınırken, olayla başlatılan soruşturma sürüyor.

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