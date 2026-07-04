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İzmir’de akılalmaz ayı saldırısı! Balkondan alıp 20 metre sürükledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir’de akılalmaz ayı saldırısı! Balkondan alıp 20 metre sürükledi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evinin balkonunda uyuduğu sırada vahşi bir ayının saldırısına uğrayan ve metrelerce sürüklenen 70 yaşındaki Osman Gültaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ!

Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Osman Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Osman Gültaş, bu sabah hayatını kaybetti.

İzmir’de akılalmaz ayı saldırısı! Balkondan alıp 20 metre sürükledi - 1

Ayının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, olay yerinden uzaklaşan ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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