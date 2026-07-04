İzmir’de akılalmaz ayı saldırısı! Balkondan alıp 20 metre sürükledi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evinin balkonunda uyuduğu sırada vahşi bir ayının saldırısına uğrayan ve metrelerce sürüklenen 70 yaşındaki Osman Gültaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.