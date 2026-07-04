İzmir’de akılalmaz ayı saldırısı! Balkondan alıp 20 metre sürükledi
Giriş Tarihi:
İzmir’in Seferihisar ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evinin balkonunda uyuduğu sırada vahşi bir ayının saldırısına uğrayan ve metrelerce sürüklenen 70 yaşındaki Osman Gültaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ!
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Osman Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Osman Gültaş, bu sabah hayatını kaybetti.