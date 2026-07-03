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Aksaray’da katliam gibi kaza! Otobüs şarampole devrildi: 44 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aksaray’da katliam gibi kaza! Otobüs şarampole devrildi: 44 yaralı

Aksaray'da yolcu otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otobüs şarampole devrildi. Ön ve yan camları kırılan otobüste, sürücü ve görevli dahil toplam 44 kişi yaralandı.

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 44 YARALI

Kaza, Niğde-Ankara otoyolunun 207. kilometresi Aksaray Babakonağı köyü mevkiinde meydana geldi.

Niğde-Ankara otoyolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 44 kişi yaralandı. (Foto: DHA) Niğde-Ankara otoyolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 44 kişi yaralandı. (Foto: DHA)

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Irak'a giden Yahya A. idaresindeki 65 BJ 369 plakalı Best Van firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 207. kilometrede kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi.

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(Foto: AA) (Foto: AA)

Otobüsün ön ve yan camları kırılırken, kazada 3'ü otobüs sürücüsü ve görevlisi, 41'i yolcu olmak üzere toplam 44 kişi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ile Aksaray'ın Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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