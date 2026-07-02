Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü 1 ağır yaralı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayda devrilen otomobilde bulunan 45 yaşındaki Zahide Yıldırım hayatını kaybederken ağır yaralanan sürücü Eyüp Yıldırım hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayda otomobil devrilirken 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Eyüp Yıldırım (50) idaresindeki 01 AT 660 plakalı otomobil, Hilvan-Gölcük kara yolu kırsal Geyikören Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtaki Zahide Yıldırım'ın (45) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı.