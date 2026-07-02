Atina'da Daltonlar infazı! Tetikçi yakalandı suçunu itiraf etti
Atina’nın göbeğinde köpeğini gezdirirken öldürülen 131 suç kaydı bulunan Onur Alçınkaya cinayetinin arkasından "Daltonlar" çıktı. Yakalanan tetikçi, cinayeti 18 bin euro karşılığında Telegram üzerinden aldığı talimatla işlediğini itiraf etti.
Cinayet 13 Haziran akşamı Atina'nın Exarcheia Mahallesi'nde Strefi Tepesi'ne çıkan merdivenlerde meydana geldi.
Dolandırıcılık, mala zarar verme, silah bulundurma gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan ve 131 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Onur Alçınkaya (25), uzun süredir Yunanistan'ın Atina şehrinde saklanıyordu.
İddiaya göre olay günü köpeğini gezdirmeye çıkan Alçınkaya'yı takip eden saldırgan, merdivenlerde arkadan yaklaşarak peş peşe silahını ateşledi. Alçınkaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeyi kordon altına alan polis, merdivenlerde yaptığı incelemede beş adet boş kovan buldu.
Cinayetle ilgili soruşturmayı titizlikle sürdüren Yunanistan Ulusal Polisi güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganı önceki gün Kallithea'da günübirlik kiraladığı evde yakaladı.