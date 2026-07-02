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Atina'da Daltonlar infazı! Tetikçi yakalandı suçunu itiraf etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Atina'da Daltonlar infazı! Tetikçi yakalandı suçunu itiraf etti

Atina’nın göbeğinde köpeğini gezdirirken öldürülen 131 suç kaydı bulunan Onur Alçınkaya cinayetinin arkasından "Daltonlar" çıktı. Yakalanan tetikçi, cinayeti 18 bin euro karşılığında Telegram üzerinden aldığı talimatla işlediğini itiraf etti.

Cinayet 13 Haziran akşamı Atina'nın Exarcheia Mahallesi'nde Strefi Tepesi'ne çıkan merdivenlerde meydana geldi.

Dolandırıcılık, mala zarar verme, silah bulundurma gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan ve 131 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Onur Alçınkaya (25), uzun süredir Yunanistan'ın Atina şehrinde saklanıyordu.

Atina'da Daltonlar infazı! Tetikçi yakalandı suçunu itiraf etti - 1

İddiaya göre olay günü köpeğini gezdirmeye çıkan Alçınkaya'yı takip eden saldırgan, merdivenlerde arkadan yaklaşarak peş peşe silahını ateşledi. Alçınkaya, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Atina'da Daltonlar infazı! Tetikçi yakalandı suçunu itiraf etti - 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeyi kordon altına alan polis, merdivenlerde yaptığı incelemede beş adet boş kovan buldu.

Cinayetle ilgili soruşturmayı titizlikle sürdüren Yunanistan Ulusal Polisi güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak saldırganı önceki gün Kallithea'da günübirlik kiraladığı evde yakaladı.

Atina'da Daltonlar infazı! Tetikçi yakalandı suçunu itiraf etti - 3

Üzerinde sahte İsveç pasaportu çıkan saldırganın tüm rezervasyon ve ödemelerini Singapur'a ait bir kredi kartıyla yaptığı belirlendi.

İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan 28 yaşındaki saldırgan sorgu sırasında suçunu itiraf etti.

Atina'da Daltonlar infazı! Tetikçi yakalandı suçunu itiraf etti - 4

DALTONLAR İZİ

Sabah'ın haberine göre, Onur Alçınkaya'yı tanımadığını, cinayeti gerçekleştirmek için Telegram üzerinden 18 bin euroya anlaştığını itiraf eden saldırgan ifadesinde, "Alçınkaya'nın fotoğraflarını ve saklandığı yeri söylediler. Yunanistan'a iki hafta önce girmeyi denedim ama başarılı olamadım. Daha sonra Evros Nehri üzerinden ülkeye girdim ve sonunda Atina'ya ulaştım. Yakalanmamak için 6 kez saklandığım yeri değiştirdim. Cinayetin ardından Türkiye'ye geri dönmeyi planlıyordum" dedi.

Yunan polisi, saldırganın Daltonlar çetesi ile olan bağlantılarını da ortaya çıkardı. Saldırının uyuşturucu satışı üzerinden çıkan anlaşmazlık nedeniyle olduğu ileri sürüldü.

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