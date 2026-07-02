Atina'da Daltonlar infazı! Tetikçi yakalandı suçunu itiraf etti

Üzerinde sahte İsveç pasaportu çıkan saldırganın tüm rezervasyon ve ödemelerini Singapur'a ait bir kredi kartıyla yaptığı belirlendi.

DALTONLAR İZİ



Sabah'ın haberine göre, Onur Alçınkaya'yı tanımadığını, cinayeti gerçekleştirmek için Telegram üzerinden 18 bin euroya anlaştığını itiraf eden saldırgan ifadesinde, "Alçınkaya'nın fotoğraflarını ve saklandığı yeri söylediler. Yunanistan'a iki hafta önce girmeyi denedim ama başarılı olamadım. Daha sonra Evros Nehri üzerinden ülkeye girdim ve sonunda Atina'ya ulaştım. Yakalanmamak için 6 kez saklandığım yeri değiştirdim. Cinayetin ardından Türkiye'ye geri dönmeyi planlıyordum" dedi.

Yunan polisi, saldırganın Daltonlar çetesi ile olan bağlantılarını da ortaya çıkardı. Saldırının uyuşturucu satışı üzerinden çıkan anlaşmazlık nedeniyle olduğu ileri sürüldü.