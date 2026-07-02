Kızılırmak’tan kahreden haber! Çamaşır yıkayan çocuklar akıntıya kapıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan Zerda Şahin (13) boğuldu, Gülseren Şahin (15) ise kayboldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Gülistan Şahin (20) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kızılırmak'ın Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü mevkiinde meydana geldi. Aileleriyle birlikte köye mevsimlik işçi olarak gelen Gülistan Şahin, Zerda Şahin ve Gülseren Şahin çamaşır yıkamak için ırmak kenarına gitti. Bir süre sonra 3 çocuk akıntıya kapılıp suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler hızla müdahale ederek Gülistan Şahin'i sudan çıkardı. Ancak Zerda ve Gülseren Şahin güçlü akıntının etkisiyle gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Gülistan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, Zerda ve Gülseren Şahin için arama çalışması başlattı. AFAD ve dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Zerda Şahin'in cenazesi morga kaldırıldı. Gülseren Şahin'i arama çalışmaları ise sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Konuya ilişkin Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Perşembe günü saat 11.30 sularında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda, ilimiz Gemerek ilçesi Yeniçubuk Beldesi Burhan köyü köprüsü mevkiinde, serinlemek amacıyla Kızılırmak'a giren mevsimlik tarım işçileri ile ilgili suda kaybolma ve boğulma vakası bildirilmiştir. İhbarın ardından AFAD, sağlık, kurtarma ve güvenlik ekipleri ivedilikle olay yerine sevk edilerek, arama ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Olay yerinde yapılan ilk araştırma sonucu Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Z.Ş. (2013) ve G.Ş.'nin (2011) suda kaybolduğu, G.Ş.'nin (2007) ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye sevk edildiği anlaşılmıştır. Ekiplerimizce yapılan detaylı araştırma ve çalışmalar sonucu kayıp olan çocuklardan Z.Ş.'nin cansız bedenine ulaşılmış olup, diğer çocuğumuz G.Ş.'yi arama çalışmaları ise devam etmektedir. Vefat eden çocuğumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.