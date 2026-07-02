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Cani amcadan kan donduran şiddet: Yeğenini tekme tokat dövdü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cani amcadan kan donduran şiddet: Yeğenini tekme tokat dövdü

Vicdanları sızlatan görüntüler Konya'dan geldi. Elinde kazmayla 10 yaşındaki yeğenine saldıran 55 yaşındaki H.A, küçük çocuğu yere vurup acımasızca darbetti. O anlar kameraya saniye saniye böyle yansıdı.

KONYA'DA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA AMCADAN ŞİDDET

Kan donduran olay, merkez Meram ilçesinde yaşandı. Bir elinde kazma bulunan H.A., paten kayan küçük yaştaki erkek yeğenini henüz bilinmeyen nedenle dövdü.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Öfkeli amca küçük çocuğu eliyle kaldırıp yere vurdu, ardından tekme tokat dövdü.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis amcayı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Amca işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Videoya yansıyan anlarda, şiddet uygulayan adamın küçük çocuğu ölümle tehdit ettiği ve çocuğun korkuyla yalvardığı yürek burkan anlar kameraya yansıdı.

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