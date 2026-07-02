GSB'den gençlere ücretsiz konaklama desteği: Seyahatsever başvuruları başladı

Bakan Bak, gençleri Seyahatsever'e katılmaya davet etti. (Fotoğraf: AA)

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN GENÇLERE DAVET

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri Seyahatsever projesinden yararlanmaya davet etti. Yaz döneminin yeni deneyimler kazanmak ve Türkiye'yi keşfetmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz Seyahatsever başlıyor. Unutulmaz bir yaz için ücretsiz olarak 5 gün boyunca GSB yurtlarımızda konaklayabilir, yeni rotalar çizebilir, deneyimler kazanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi keşfedilmeyi ve sizi bekliyor."