GSB'den gençlere ücretsiz konaklama desteği: Seyahatsever başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığının yeniden başlattığı Seyahatsever projesiyle 18-30 yaş arasındaki gençler, 6 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelindeki belirlenen GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecek. Başvurular rezervasyon sistemi üzerinden yapılacak.
Yaz tatilini farklı şehirleri keşfederek değerlendirmek isteyen gençler için beklenen destek yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Seyahatsever" projesinin 2026 dönemi başvurularını açtı. Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, belirlenen GSB yurtlarında beş güne kadar ücretsiz konaklama imkanından yararlanabilecek.
YURT KONAKLAMA BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılında hayata geçirdiği Seyahatsever projesi bu yıl da uygulanacak. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje sayesinde gençler, yaz boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerini gezme fırsatı bulacak.
2026 uygulaması kapsamında 81 ilin tamamında bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz döneminde proje için ayrıldı. Böylece gençler, seyahat planlarını yaparken konaklama masrafı olmadan farklı şehirleri ziyaret edebilecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Projeden 18 ile 30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek. Ücretsiz konaklama hakkı ise en fazla 5 gün olarak uygulanacak. Konaklama tarihleri ise şu şekilde belirlendi:
|Kriter
|Bilgi
|Yaş aralığı
|18-30 yaş
|Konaklama süresi
|En fazla 5 gün
|Uygulama dönemi
|6 Temmuz-21 Ağustos 2026
|Kapsam
|81 ilde belirlenen GSB yurtları