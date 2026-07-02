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GSB'den gençlere ücretsiz konaklama desteği: Seyahatsever başvuruları başladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GSB'den gençlere ücretsiz konaklama desteği: Seyahatsever başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının yeniden başlattığı Seyahatsever projesiyle 18-30 yaş arasındaki gençler, 6 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelindeki belirlenen GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayabilecek. Başvurular rezervasyon sistemi üzerinden yapılacak.

Yaz tatilini farklı şehirleri keşfederek değerlendirmek isteyen gençler için beklenen destek yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Seyahatsever" projesinin 2026 dönemi başvurularını açtı. Proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, belirlenen GSB yurtlarında beş güne kadar ücretsiz konaklama imkanından yararlanabilecek.

18-30 yaş arasındaki gençler projeden yararlanabilecek. (Fotoğraf: A Haber)18-30 yaş arasındaki gençler projeden yararlanabilecek. (Fotoğraf: A Haber)

YURT KONAKLAMA BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılında hayata geçirdiği Seyahatsever projesi bu yıl da uygulanacak. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje sayesinde gençler, yaz boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerini gezme fırsatı bulacak.

2026 uygulaması kapsamında 81 ilin tamamında bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu yaz döneminde proje için ayrıldı. Böylece gençler, seyahat planlarını yaparken konaklama masrafı olmadan farklı şehirleri ziyaret edebilecek.

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Proje 6 Temmuz ile 21 Ağustos arasında uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)Proje 6 Temmuz ile 21 Ağustos arasında uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Projeden 18 ile 30 yaş arasındaki gençler yararlanabilecek. Ücretsiz konaklama hakkı ise en fazla 5 gün olarak uygulanacak. Konaklama tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

Kriter Bilgi
Yaş aralığı 18-30 yaş
Konaklama süresi En fazla 5 gün
Uygulama dönemi 6 Temmuz-21 Ağustos 2026
Kapsam 81 ilde belirlenen GSB yurtları

Yaz boyunca belirlenen GSB yurtları ücretsiz hizmet verecek. (Fotoğraf: A Haber)Yaz boyunca belirlenen GSB yurtları ücretsiz hizmet verecek. (Fotoğraf: A Haber)

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Projeden faydalanmak isteyen gençlerin, konaklamayı planladıkları tarihten en az bir gün önce rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Başvurular, ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilecek. Gençler, istedikleri il için uygunluk durumuna göre ücretsiz konaklama rezervasyonu oluşturabilecek.

Bakan Bak, gençleri Seyahatsever'e katılmaya davet etti. (Fotoğraf: AA)Bakan Bak, gençleri Seyahatsever'e katılmaya davet etti. (Fotoğraf: AA)

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN GENÇLERE DAVET

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri Seyahatsever projesinden yararlanmaya davet etti. Yaz döneminin yeni deneyimler kazanmak ve Türkiye'yi keşfetmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanla beklediğiniz Seyahatsever başlıyor. Unutulmaz bir yaz için ücretsiz olarak 5 gün boyunca GSB yurtlarımızda konaklayabilir, yeni rotalar çizebilir, deneyimler kazanabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir köşesi keşfedilmeyi ve sizi bekliyor."

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