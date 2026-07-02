Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 137,45 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.

(AFAD)

AFAD BİLGİLERİ AÇIKLADI

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre deprem, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.06.23 (TSİ)'te kaydedildi. Açıklamada depremin büyüklüğü 5,3 (Mw) olarak duyuruldu. Depremin koordinatları ise 35.46417 kuzey enlemi ile 27.26917 doğu boylamı olarak paylaşıldı. Sarsıntının 19,87 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.