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AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem meydana geldi

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı verilere göre Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine 137,45 kilometre uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 14.06'da meydana gelen sarsıntının 19,87 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Depremin konumuna ilişkin teknik bilgiler de paylaşıldı.

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 137,45 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.

(AFAD)(AFAD)

AFAD BİLGİLERİ AÇIKLADI

AFAD Deprem Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre deprem, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.06.23 (TSİ)'te kaydedildi. Açıklamada depremin büyüklüğü 5,3 (Mw) olarak duyuruldu. Depremin koordinatları ise 35.46417 kuzey enlemi ile 27.26917 doğu boylamı olarak paylaşıldı. Sarsıntının 19,87 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Bilgi Detay
Büyüklük 5,3 (Mw)
Merkez Akdeniz
Datça'ya uzaklık 137,45 kilometre
Tarih 2 Temmuz 2026
Saat 14.06.23 (TSİ)
Derinlik 19,87 kilometre
Enlem 35.46417 N
Boylam 27.26917 E

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

14:06:235.3 MwAkdeniz – [137.45 km] Datça (Muğla)19.87 km

12:25:231.4 MLMerkez (Çorum)7.29 km

11:33:210.7 MLSındırgı (Balıkesir)3.37 km

11:25:101.3 MLBuldan (Denizli)7.0 km

11:12:381.9 MLAkdeniz – İskenderun Körfezi [05.59 km] Payas (Hatay)4.8 km

11:06:520.9 MLSoma (Manisa)7.01 km

08:45:012.0 MLResulayn, Haseke (Suriye) – [11.41 km] Kızıltepe (Mardin)15.99 km

08:10:580.8 MLGüney (Denizli)7.0 km

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

07:36:261.4 MLAkçadağ (Malatya)10.48 km

07:19:431.7 MLEge Denizi – [52.57 km] Didim (Aydın)7.0 km

07:13:591.0 MLSındırgı (Balıkesir)6.99 km

07:13:211.8 MLGöksun (Kahramanmaraş)7.0 km

07:06:371.2 MLMarmara Denizi – [03.30 km] Biga (Çanakkale)13.4 km

06:52:382.8 MLSındırgı (Balıkesir)6.45 km

06:31:332.0 MLNurhak (Kahramanmaraş)7.0 km

06:29:050.8 MLSincik (Adıyaman)7.0 km

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

06:19:391.6 MLEge Denizi – [56.72 km] Ayvacık (Çanakkale)7.0 km

06:15:221.5 MLAkçadağ (Malatya)17.08 km

06:11:191.6 MLAladağ (Adana)7.0 km

06:10:221.1 MLBergama (İzmir)7.0 km

05:59:302.1 MLKöyceğiz (Muğla)14.84 km

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