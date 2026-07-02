Balıkesir'de 3 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri faciayı önledi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, dairenin oturma odası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.