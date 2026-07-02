Balıkesir'de 3 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri faciayı önledi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, dairenin oturma odası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.
Saat sıralarında Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında, dairenin oturma odasından yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
Bölgeye 1 araç ve 3 personel ile ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını binanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, dairenin oturma odası yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin diğer odalarında ise dumandan ve isten dolayı hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.