Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni durağı: Sakarya

Tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olan Sakarya; doğal güzellikleri, çok katmanlı kültürel yapısı, yaşayan el sanatları ve zengin mutfak kültürüyle festival süresince şehrin dört bir yanında sanatla iç içe bir atmosfer sunacak. Kentin tarihi meydanları, müzeleri, sanat merkezleri ve kültür mekanları, dokuz gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

BAKAN ERSOY: "SAKARYA'NIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERLE BULUŞTURACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk kez Sakarya'da düzenlenecek olmasının büyük heyecan oluşturduğunu belirterek, şehrin sahip olduğu kültürel mirasın, yaşayan geleneklerinin ve sanat potansiyelinin festival aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşacağını ifade etti.