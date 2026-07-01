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Beylikdüzü'nde okul çatısında yangın!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Beylikdüzü'nde okul çatısında yangın!

Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Beylikdüzü'nde bir okulun çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ORTAOKULUN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU!

Marmara Mahallesi Destegül Sokak'taki 4 katlı Yakuplu Kemal Arıkan Ortaokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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